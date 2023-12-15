Актриса Зепюр Брутян показала, как они с мужем Павлом Прилучным украшают дом к Новому году

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Не так много звезд в списке тех, кто уже подготовился к встрече Нового года: Певица Ольга Бузова, актриса Агата Муцениеце. Сегодня к этому списку присоединились актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный.

Фото: stuki-druki.com

Super.ru пишет, что эта пара все делает вместе: отдыхает, работает и, конечно же, украшает свой дом к праздникам. Исходя из видео, которое актриса опубликовала в запрещенной соцсети, она отвечает за идеи, в то время как Прилучный реализует их.

«Хорошо, когда муж высокий», - подписала Зепюр видео, на котором Павел развешивает новогодние украшения.

Нельзя не заметить роскошные букеты на фоне предновогодней суеты в доме этой пары. Прилучный действительно умеет баловать свою жену!