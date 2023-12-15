Концерт рэпера Гуфа для его фанатки закончился плачевно. Девушка получила травмы головы и лица.
На концерте группы в Москве произошла драка. 30-летняя девушка из Владивостока приехала послушать хит рэпера Ice Baby, однако на неё напал другой поклонник рэпера. Молодую женщину на скорой увезли с сотрясением и переломом лицевых костей.
Инцидент прокомментировал сам Гуф. Он выразил пострадавшей соболезнования.
Ранее сообщалось, что модельер Гоша Рубчинский стал главным дизайнером компании Канье Уэста.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".