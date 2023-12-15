Поклонницу Гуфа госпитализировали после концерта рэпера в Москве: перелом лицевых костей

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт рэпера Гуфа для его фанатки закончился плачевно. Девушка получила травмы головы и лица.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

На концерте группы в Москве произошла драка. 30-летняя девушка из Владивостока приехала послушать хит рэпера Ice Baby, однако на неё напал другой поклонник рэпера. Молодую женщину на скорой увезли с сотрясением и переломом лицевых костей.

Инцидент прокомментировал сам Гуф. Он выразил пострадавшей соболезнования.

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