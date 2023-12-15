Актриса и бывшая жена Павла Прилучного, Агата Муцениеце, приняла решение отозвать иск о взыскании алиментов в Головинском суде Москвы. Процесс проходил в закрытом режиме, так как касался вопросов, связанных с детьми. Причины отказа не разглашаются.
Ранее Муцениеце обвинила Павла Прилучного в невыплате алиментов на их общих детей, утверждая, что ей ежемесячно перечисляется всего сто тысяч рублей, и даже эта сумма иногда задерживается.
Актриса также объявила о планах переезда в Латвию, несмотря на трудности из-за санкций, и выражает намерение взять с собой общих детей.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".