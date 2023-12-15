Филипп Киркоров украсил дом роскошной пятиметровой елью за полтора миллиона рублей

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский певец Филипп Киркоров порадовал своих поклонников роскошным новогодним убранством, установив в своем доме пятиметровую ель.

Фото: личный аккаунт инстаграм* Филиппа Киркорова

Стоимость великолепного новогоднего декора, включая саму ель, игрушки и декоративные элементы, оценена в пределах от 1,2 до 1,5 миллиона рублей. Эффектное украшение включает хвойные гирлянды, сотни ручной работы игрушек, а также более семи километров гирлянд.Семь человек потратили семь дней на установку всего декора.

В сравнении с коллегой, Ольгой Бузовой, чья елка обошлась в 270-300 тысяч рублей, Киркоров создал впечатляющий и роскошный новогодний интерьер своего дома.

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