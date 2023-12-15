Популярный российский певец Филипп Киркоров порадовал своих поклонников роскошным новогодним убранством, установив в своем доме пятиметровую ель.
Стоимость великолепного новогоднего декора, включая саму ель, игрушки и декоративные элементы, оценена в пределах от 1,2 до 1,5 миллиона рублей. Эффектное украшение включает хвойные гирлянды, сотни ручной работы игрушек, а также более семи километров гирлянд.Семь человек потратили семь дней на установку всего декора.
В сравнении с коллегой, Ольгой Бузовой, чья елка обошлась в 270-300 тысяч рублей, Киркоров создал впечатляющий и роскошный новогодний интерьер своего дома.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".