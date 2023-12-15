Знаменитый хирург Тимур Хайдаров поделился с "Газетой.Ru" информацией о возможных изменениях во внешности Филиппа Киркорова.
По его словам, артист скрывает лицо из-за флюса, однако ждутся не только коррекции, но и кардинальные изменения.
Итоговый результат трансформации Киркорова станет виден во время его весеннего шоу, запланированного на 30 апреля в рамках Crave шоу.
Хайдаров обещает удивить публику работой, над которой велась большая работа, предвкушая реакцию зрителей, включая тех, кто знает артиста давно.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".