Хирург Хайдаров: Филипп Киркоров готовится к кардинальным изменениям во внешности

Знаменитый хирург Тимур Хайдаров поделился с "Газетой.Ru" информацией о возможных изменениях во внешности Филиппа Киркорова.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

По его словам, артист скрывает лицо из-за флюса, однако ждутся не только коррекции, но и кардинальные изменения.

Итоговый результат трансформации Киркорова станет виден во время его весеннего шоу, запланированного на 30 апреля в рамках Crave шоу.

Хайдаров обещает удивить публику работой, над которой велась большая работа, предвкушая реакцию зрителей, включая тех, кто знает артиста давно.