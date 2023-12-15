Российский артист Сергей Гармаш назвал замечательным телесериал "Слово пацана"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актёр Сергей Гармаш поделился своим мнением о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он выразил свои мысли в интервью для РИА Новости.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

По словам актёра, данная работа скорее предназначена для взрослой аудитории.

"Выходит непростой, замечательный фильм "Слово пацана" об истории наших 90-х годов", — отметил Гармаш.

Фильм обращается, прежде всего, к взрослому поколению, родителям, чтобы они научили своих детей не втираться в опасные ситуации и не брать в руки кирпичи, считает Гармаш.

Ранее сообщалось, что саундтрек к сериалу "Слово пацана", созданный нейросетью в стиле советского рок-музыканта Виктора Цоя, стал популярным среди пользователей интернета.

Слово пацана. Кровь на асфальте | Трейлер | Смотрите на START с 9 ноября