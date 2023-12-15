Российский актёр Сергей Гармаш поделился своим мнением о сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он выразил свои мысли в интервью для РИА Новости.
По словам актёра, данная работа скорее предназначена для взрослой аудитории.
"Выходит непростой, замечательный фильм "Слово пацана" об истории наших 90-х годов", — отметил Гармаш.
Фильм обращается, прежде всего, к взрослому поколению, родителям, чтобы они научили своих детей не втираться в опасные ситуации и не брать в руки кирпичи, считает Гармаш.
Ранее сообщалось, что саундтрек к сериалу "Слово пацана", созданный нейросетью в стиле советского рок-музыканта Виктора Цоя, стал популярным среди пользователей интернета.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".