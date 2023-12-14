Певица Нюша обратилась с поздравлением к двухлетнему сыну Сафрону.
Певица Нюша трогательно поздравила наследника с двухлетием. Она поблагодарила мальчика за возможность быть его мамой.
"Моя жизнь становится счастливее с каждой твоей улыбкой. Пусть этот год принесёт тебе много приятных, удивительных моментов и положительных впечатлений", — написала певица под семейной фотографией с сыном.
Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров исполнил для своей дочери Аллы-Виктории песню в честь дня рождения девочки.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.