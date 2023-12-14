Певица Нюша трогательно поздравила маленького сына с днём рождения

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Певица Нюша обратилась с поздравлением к двухлетнему сыну Сафрону.

Фото: Инстаграм Нюши

Певица Нюша трогательно поздравила наследника с двухлетием. Она поблагодарила мальчика за возможность быть его мамой.

"Моя жизнь становится счастливее с каждой твоей улыбкой. Пусть этот год принесёт тебе много приятных, удивительных моментов и положительных впечатлений", — написала певица под семейной фотографией с сыном.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров исполнил для своей дочери Аллы-Виктории песню в честь дня рождения девочки.