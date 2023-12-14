Адвокат Успенской высказалась об иске Киркорова: встретила новость с достоинством

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Юрист Любови Успенской рассказал, как певица отреагировала на судебный иск Филиппа Киркорова.

Фото: yk-resurs.ru

Адвокат Успенской Елена Сенина объяснил, что королева русского шансона готовится к юбилейному концерту и с чувством собственного достоинства встретила новость о судебном иске Киркорова. Данную информацию певица, по словам Сениной, восприняла как малозначительную.

"Она записывает патриотические песни и всей душой болеет за Россию. Это то, что важное и приоритетное", — цитирует слова юриста Успенской Telegram-канал "Блокнот старс".

Ранее сообщалось, что Филлип Киркоров решил судиться с Успенской за то, что она назвала его женоненавистником.