Юрист Любови Успенской рассказал, как певица отреагировала на судебный иск Филиппа Киркорова.
Адвокат Успенской Елена Сенина объяснил, что королева русского шансона готовится к юбилейному концерту и с чувством собственного достоинства встретила новость о судебном иске Киркорова. Данную информацию певица, по словам Сениной, восприняла как малозначительную.
"Она записывает патриотические песни и всей душой болеет за Россию. Это то, что важное и приоритетное", — цитирует слова юриста Успенской Telegram-канал "Блокнот старс".
Ранее сообщалось, что Филлип Киркоров решил судиться с Успенской за то, что она назвала его женоненавистником.
Китай не намерен больше выдерживать нейтральную позицию на мировой арене, когда дело касается России, а точнее — СВО.