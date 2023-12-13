Алла Пугачёва неизлечимо больна: подруга раскрыла диагноз

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Подруга раскрыла диагноз Аллы Пугачёвой. Недавно сама Примадонна впервые призналась, что ее состояние оставляет желать лучшего, поэтому она в настоящее время полагается только на волю Вселенной и молится в монастыре, сообщает KP.RU.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

При этом известно, что у певицы сильно опухли ноги. И вот теперь стало известно, что Алла Борисовна больна.

Алла Пугачева многие годы страдает от болезни, которая унесла жизнь Юлии Началовой. Подруга Примадонны призналась, что Аллу Борисовну измучила подагра. При этом артистка никогда не жаловалась, хотя ей было очень тяжело.

"Алла давно страдает. У нее болят ноги… Она никогда не показывала вид, что ей плохо. Мы, зная об этом, заранее брали холодную тряпку, окручивали Аллины ноги, после этого она хоть немножко отходила и опять выходила на сцену. Подагра с молодости — тяжелая штука", — цитирует Любовь Аксенову сайт mk. ru.

По ее словам, Пугачева обращалась к врачам, но лечение особого результата не приносило.

"Мазью пользовалась, делала обертывания. У нее даже обувь была разных размеров: на одной ноге — один размер, на второй — другой. Так ей было легче", — отметила приятельница.

Алла Борисовна сейчас еле ходит. Вероятно, на Кипре все обострилось и ей стало хуже.

"По лицу видно, что ее эти проблемы изматывают. Не исключаю, что здоровье подводит Пугачеву не только из-за возраста, но и из-за местного климата, который далеко не каждому подходит", — говорили очевидцы.