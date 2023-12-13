После начала специальной военной операции (СВО) Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми сначала уехала в Израиль, затем на Кипр, и теперь планирует переехать в Лондон.
Артистка принимает решение с учетом будущего своих детей. Комментируя ситуацию, певец Сергей Савин подчеркнул, что Пугачева несет заботу о своих детях, и в Лондоне у них будет больше перспектив.
Он также удивился злорадству общества и подчеркнул, что критикам, иронизирующим над Пугачевой, сами бы не отказались от возможности иметь особняк в Лондоне.
Савин выразил мнение, что в сложный момент для страны нужно дождаться улучшения обстановки, а отъезд из-за семейных соображений — естественный выбор.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022
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