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Фаворит Пугачёвой рассказал, зачем Алла собралась в Лондон

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Шоу-бизнес

После начала специальной военной операции (СВО) Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми сначала уехала в Израиль, затем на Кипр, и теперь планирует переехать в Лондон.

Фаворит Пугачёвой рассказал, зачем Алла собралась в Лондон
Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Артистка принимает решение с учетом будущего своих детей. Комментируя ситуацию, певец Сергей Савин подчеркнул, что Пугачева несет заботу о своих детях, и в Лондоне у них будет больше перспектив.

Он также удивился злорадству общества и подчеркнул, что критикам, иронизирующим над Пугачевой, сами бы не отказались от возможности иметь особняк в Лондоне.

Савин выразил мнение, что в сложный момент для страны нужно дождаться улучшения обстановки, а отъезд из-за семейных соображений — естественный выбор.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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