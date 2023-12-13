Телеведущая Лариса Гузеева внезапно покинула Россию

Телеведущая Лариса Гузеева покинула территорию России и поделилась этой новостью со своими поклонниками в своем личном блоге. Знаменитость рассказала, что в настоящее время пребывает в Грузии, где проживают ее многочисленные друзья, знакомые, а также бывший супруг Каха Толардава.
Отдаленность от суеты серой Москвы позволяет Ларисе Гузеевой наслаждаться свежим воздухом и проводить как можно больше времени на улице. По ее словам, она радуется неспешным прогулкам по тихим улочкам и с удовольствием изучает местную архитектуру, сообщает KP.RU.
Телеведущая призналась, что впервые в жизни арендовала теплоход для прогулки по реке Кура. Лариса Андреевна подчеркнула, что вид Тбилиси с этой перспективы оставил у нее незабываемые впечатления.
"Красота нереальная! Это так романтично", — такими словами телеведущая поделилась эмоциями после водной прогулки.
Стоит отметить, что это не первый визит Гузеевой в Тбилиси во время отпуска. В своих интервью она неоднократно выражала свою любовь к Грузии.
Решение отправиться в небольшое путешествие Лариса приняла после завершения съемок комедийного фильма "Тёща", где она разделила главную роль с Гариком Харламовым.
Это решение удивило ее поклонников, так как долгое время комик высмеивал знаменитость, но личная встреча показала, что между ними нет взаимной неприязни.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.