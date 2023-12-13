Телеведущая Лариса Гузеева внезапно покинула Россию

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Телеведущая Лариса Гузеева покинула территорию России и поделилась этой новостью со своими поклонниками в своем личном блоге. Знаменитость рассказала, что в настоящее время пребывает в Грузии, где проживают ее многочисленные друзья, знакомые, а также бывший супруг Каха Толардава.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Отдаленность от суеты серой Москвы позволяет Ларисе Гузеевой наслаждаться свежим воздухом и проводить как можно больше времени на улице. По ее словам, она радуется неспешным прогулкам по тихим улочкам и с удовольствием изучает местную архитектуру, сообщает KP.RU.

Телеведущая призналась, что впервые в жизни арендовала теплоход для прогулки по реке Кура. Лариса Андреевна подчеркнула, что вид Тбилиси с этой перспективы оставил у нее незабываемые впечатления.

"Красота нереальная! Это так романтично", — такими словами телеведущая поделилась эмоциями после водной прогулки.

Стоит отметить, что это не первый визит Гузеевой в Тбилиси во время отпуска. В своих интервью она неоднократно выражала свою любовь к Грузии.

Решение отправиться в небольшое путешествие Лариса приняла после завершения съемок комедийного фильма "Тёща", где она разделила главную роль с Гариком Харламовым.

Это решение удивило ее поклонников, так как долгое время комик высмеивал знаменитость, но личная встреча показала, что между ними нет взаимной неприязни.