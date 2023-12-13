Агата Муцениеце появилась на публике с новым мужчиной

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце снова привлекла внимание поклонников, появившись на публичном мероприятии в компании известного ресторатора Владимира Перельмана.

Фото: prt scr youtube.com/Агата Муцениеце

Рядом с бывшей супругой актера Павла Прилучного он охотно позировал и не отрывал взгляда от артистки. Развод Муцениеце и Прилучного произошел в 2020 году, сопровождаясь скандалами.

За три года актриса предпочитала не раскрывать детали своей личной жизни, но недавно заинтриговала публику, появившись в компании неизвестного спутника на двух мероприятиях в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце заявила, что ее впечатления о Москве были ужасными после переезда.