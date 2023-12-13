Актриса Агата Муцениеце снова привлекла внимание поклонников, появившись на публичном мероприятии в компании известного ресторатора Владимира Перельмана.
Рядом с бывшей супругой актера Павла Прилучного он охотно позировал и не отрывал взгляда от артистки. Развод Муцениеце и Прилучного произошел в 2020 году, сопровождаясь скандалами.
За три года актриса предпочитала не раскрывать детали своей личной жизни, но недавно заинтриговала публику, появившись в компании неизвестного спутника на двух мероприятиях в декабре 2023 года.
Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце заявила, что ее впечатления о Москве были ужасными после переезда.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.