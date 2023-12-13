Юрий Лоза не интересуется "голожопингом" Пугачевой и Галкина*: "Для нас они как жители Мозамбика"

Популярный певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на высказывания Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* о финансовых трудностях после эмиграции.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Лоза не считает нужным комментировать их материальное положение и отметил, что для него они, уехавшие из России, стали как жители Мозамбика.

Он подчеркнул, что не видит причин для обсуждения их ситуации, поскольку они не внесли значительного вклада в российскую культуру или науку до своего отъезда.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022