Максим Галкин* и Лайма Вайкуле опозорились на корпоративе латвийского миллиардера

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На дне рождения латвийского миллиардера Юлия Круминьша Максим Галкин* решил порадовать гостей исполнением латышской песни "Листья желтые".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Однако выступление артиста стало катастрофическим: Галкин* не смог справиться с латышским текстом, фальшивил и терял ноты. Даже подпевавшая Лайма Вайкуле на русском языке не смогла спасти ситуацию, и в итоге сама продолжила пение, отводя Галкина* в сторону.

Видео стало вирусным, вызвав массовые обсуждения в социальных сетях, где пользователи высказывают разочарование и удивление произошедшим.

Пользователи Сети, увидев видео с праздника, не могли сдержать эмоций: "Попугаи тоже имитируют звуки, но не понимают значения. Талантливый попугай Галкин", "Позор какой-то", "Унижение высшего уровня", "Жалкое зрелище".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022