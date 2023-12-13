Филипп Киркоров раскрыл секрет, куда переселит своих детей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный артист Филипп Киркоров раскрывает детали своего нового жилища в центре Москвы. Певец, владеющий роскошным особняком в Подмосковье, приобрел элитные апартаменты площадью более 500 квадратных метров в Филипповском переулке.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Киркоров детально описывает ход строительства, подчеркивая умное управление домом и даже теплые унитазы из Китая.

Знаменитость также делится планами по созданию зимнего сада для вдохновения на написание новых песен.

Важно отметить, что Киркоров готовит отдельное жилье для своих детей, стремясь обеспечить им самостоятельное проживание в будущем.

"Дети растут, через пару лет захотят жить самостоятельно. Поэтому я уже готовлю им дом, делаю так, чтобы они жили рядом со мной", — рассказал Филипп Киркоров.