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Поклонники всерьез обеспокоены состоянием тающей на глазах Анастасии Волочковой

2:01
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова всегда оставалась в отличной форме, но в последнее время балерина существенно похудела. Это не могли не заметить не только ее многочисленные поклонники, но и коллеги по цеху. На днях она явилась на концерт своей подруги Анастасии Сланевской, и при вручении цветов ей было сказано прямо с сцены: "Ты совсем исхудала. Ноги стали как палочки".

Поклонники всерьез обеспокоены состоянием тающей на глазах Анастасии Волочковой
Фото: Личный Инстаграмм-акаунт

Сама 47-летняя Волочкова в социальных сетях призналась, что причиной ее стремительного похудения стали интенсивные тренировки и подготовка к новому шоу "Одержимость", которое было представлено в конце ноября.

В интервью KP. RU она рассказала, что часто забывает о приеме пищи. Недавно к ней пришла подруга Елена Галицына, привезла клубнику и красную икру. Волочкова поделилась:

"Полакомились икрой. Лена с хлебом и маслом, а я на огурчик положила, потому что хлеб я не ем. Вчера вообще забыла поесть. Но ничего".

Последнее фото балерины, размещенное в социальных сетях, вызвало настоящий шок у ее поклонников. Настя поделилась снимком из кабинета МРТ, где проверяла состояние позвоночника. На ней были брюки, которые едва держались, подчеркивая ее очень худые ноги, и топ, подчеркивающий ее тонкие руки.

"Вообще исхудала", "Вам нужно набрать 5 кг, а то совсем худенькая", "Очень сильно похудела" — так отмечали подписчики, которые опасаются за ее здоровье.

Однако кажется, что сама Анастасия чувствует себя в такой форме вполне комфортно и не страдает от ограниченного питания. Она не раз говорила, что из-за своей профессии ей приходится постоянно ограничивать себя в еде. В ее рационе уже много лет преобладают овощи, отварная курица, шпинат, листья салата, яйца и супы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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