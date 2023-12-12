Экс-солистка "Ленинграда" объяснила, почему ушла из группы

Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс (Кондратьева) рассказала в подкасте Артура Базиняна "ПхалиХинкали" о выходке основателя группы Сергея Шнурова, вынудившей её покинуть коллектив.

Фото: ТАСС by Руслан Шамуков

На тот момент взаимное недовольство певицы и её шефа уже росло. К тому же перед этим у Алисы умерла мама, что также не лучшим образом отражалось на её настроении — ей было не до развесёлых песен на сцене.

Случай на гастролях в Екатеринбурге стал для артистки последней каплей. На протяжении 17 часов пьяный Шнуров не выпускал её из гостиничного номера.

"Он 17 часов не выпускал меня из номера, ни попить, ни пописать, ни позвонить, ни чихнуть, ни покакать, ничего. Все 17 часов были такие эмоциональные качели", — вспоминает исполнительница.

Сейчас она в какой-то мере оправдывает музыканта — мол, он переживал из-за законодательного запрета мата в интернете. "Он начал пить уже заранее, потому что он такой… Ему тяжело справляться с эмоциональными потрясениями", — объясняет Алиса Вокс.

Кстати, именно по этой причине Шнур заставил её раздеться на сцене догола — чтобы привлечь внимание общественности к запрету мата.

Сейчас девушка искренне жалеет, что согласилась: "Чтобы это произошло, меня очень долго обрабатывали. И надо признать, что "Ленинград" — это секта, там есть — то есть был — "духовный лидер", своя идеология, тоталитарный режим, единовластие, диктатура".