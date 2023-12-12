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Телеведущая Ксения Бородина рассказала, от каких мужчин нужно бежать

1:29
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В этом году телеведущая Ксения Бородина внесла значительные изменения в свою жизнь, став психологом и теперь предоставляя профессиональные советы по отношениям. Знаменитость помимо ответов на вопросы подписчиц в сторис в запрещенной соцсети, теперь также публикует посты в своем телеграм-канале.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, от каких мужчин нужно бежать
Фото: nyafoto.ru

В одном из последних постов она обсудила тему отношений с женатыми мужчинами, четко заявив, что для неё это табу. Ксения добавила, что её практика показывает, что подобные отношения редко приводят к чему-то хорошему. Она обратила внимание на то, что девушкам, верящим, что они смогут построить счастливую семью, разрушив чужую, может потребоваться психологическая помощь.

Бородина перечислила топ-5 признаков, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что мужчина женат. Она утверждает, что такие мужчины избегают общения в вечернее время, у них всегда "срочные дела", не приглашают своих любовниц домой, запрещают выкладывать совместные фото, общаются только в одном мессенджере и не знакомят с друзьями и родственниками. Ксения также отметила, что они просят не использовать парфюм. Она подчеркнула, что, возможно, есть мужчины, которым нравится естественный запах, но если несколько признаков совпадают, она советует бежать от таких мужчин пока не поздно.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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