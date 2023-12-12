Певица Люся Чеботина сделала заявление о хейтерах "У кого-то я, похоже, стала костью в горле"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Поклонники исполнительницы хита "Солнце Монако" Люси Чеботиной ценят её за трогательные песни и голос, но у некоторых недоброжелателей есть свои претензии к певице. Они обвиняют певицу в плагиате, исполнении под фонограмму. Ранее Чеботина предпочитала не реагировать на подобные нападки со стороны ненавистников, но недавно она решила нарушить молчание и сделать важное заявление.

Фото: onlinetambov.ru

Super.ru пишет, что по мнению певицы, кто-то явно специально направляет на неё негативное внимание. Чеботина считает, что весь этот негатив, включая статьи и публикации в соцсетях, заказан кем-то специально в течение последних шести месяцев.

Певица заверила своих поклонников, что несмотря на продолжающуюся травлю, она уверена, что все в конце концов станет на свои места. Люся советует своим подписчикам не принимать фейки всерьез и добавила:

"У кого-то, похоже, я стала костью в горле"-, заключила певица.

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