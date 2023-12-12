Поклонники исполнительницы хита "Солнце Монако" Люси Чеботиной ценят её за трогательные песни и голос, но у некоторых недоброжелателей есть свои претензии к певице. Они обвиняют певицу в плагиате, исполнении под фонограмму. Ранее Чеботина предпочитала не реагировать на подобные нападки со стороны ненавистников, но недавно она решила нарушить молчание и сделать важное заявление.
Super.ru пишет, что по мнению певицы, кто-то явно специально направляет на неё негативное внимание. Чеботина считает, что весь этот негатив, включая статьи и публикации в соцсетях, заказан кем-то специально в течение последних шести месяцев.
Певица заверила своих поклонников, что несмотря на продолжающуюся травлю, она уверена, что все в конце концов станет на свои места. Люся советует своим подписчикам не принимать фейки всерьез и добавила:
"У кого-то, похоже, я стала костью в горле"-, заключила певица.
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