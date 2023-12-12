Оксана Самойлова рассказала, как отметит годовщину свадьбы с Джиганом и что они друг другу подарят

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Казалось бы, только вчера россияне следили в прямом эфире за свадебным торжеством в честь 10-летия семейной жизни Оксаны Самойловой и Джигана, а уже сегодня супруги празднуют 11 лет брака. Впрочем, этот день пара планирует провести в тихом семейном кругу. Кроме того, супруги даже не будут дарить друг другу подарки. Как рассказала Оксана Самойлова порталу Super, такое решение было принято в связи с грядущими праздниками.

Фото: соцсети

"Мы каждый раз играем в "Камень, ножницы, бумага", чтобы решить, кто организует праздники. В этом году я проиграла, поэтому занимаюсь нашей годовщиной. Решили, что просто пойдем поужинаем в ресторане с родителями. Договорились ничего друг другу не дарить, потому что впереди Новый год, потом 14 февраля, 8 Марта и так далее. Так что в этом году все скромно, по-домашнему, в кругу семьи", - поделилась блогерша.

Тем не менее Джиган решил не оставлять свою супругу без подарка в этот день. В запрещенной соцсети Самойлова опубликовала видео, где рэпер дарит ей букет синих роз, а их сын Давид рассказывает стихотворение.

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