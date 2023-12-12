Дженнифер Энистон раскрыла, что общалась с Мэттью Перри в день его смерти, и вспомнила, каким он был

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Судя по комментариям близких источников актрисе сериала "Друзья" Дженнифер Энистон было трудно после смерти её коллеги актера Метью Перри. Она последней из "Друзей" высказалась относительно смерти актера, что, вероятно, объясняется сложностью собраться с мыслями.

Фото: скриншот из сериала

В свежем интервью для Variety, где её спросили о Мэттью, Энистон поделилась, что в тот роковой день смерти актера она общалась с ним и заверила, что он был счастлив и полон энтузиазма.

"Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он набирал форму. Он был счастлив. Я буквально вела с ним переписку тот утренний час, веселый Мэттью. У него не было боли. Он не боролся. Он был счастлив", — подчеркнула актриса.

Super.ru пишет, что актриса тоскует по своему старому другу и также добавила, что его смерть вызывает недоумение у её коллег по сериалу.

Дженнифер выразила надежду, что Мэттью осознавал, насколько он важен для всех. И, вопреки различным слухам, она подчеркнула, что в определенные периоды жизни ему было действительно трудно.

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