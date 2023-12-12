Сбежавшую Аллу Пугачёву призвали обратиться к россиянам в новогоднюю ночь

Российские фанаты не отчаиваются, надеясь на возвращение певицы Аллы Пугачевой на родину и продолжение ею своей музыкальной карьеры. Недавно они разместили петицию на платформе change.org, призывая артистку записать новогоднее обращение и опубликовать его в социальных сетях, как сообщает портал News.ru.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации издания, уже более 400 человек поддержали эту инициативу.

"Дорогая Алла Борисовна! Мы чрезвычайно благодарны за то, что вы у нас есть. Ваш голос, ваша сила, мудрость и красота неоднократно спасали нас от трудностей, даже в самые темные периоды. В этот Новый год мы, ваши преданные поклонники, особенно нуждаемся в вашем свете", — говорится в заявлении фанатов.

Фанаты надеются, что Пугачева обратит внимание на их просьбу и запишет новогоднее поздравление. Они считают важным услышать голос Примадонны.

Алла Борисовна уже ранее поздравляла россиян. В 1994 году она обращалась к нации под Новый год, призывая не только провести праздник, но и избавиться от сделанных ошибок.

Ранее фаворит Пугачёвой заявил, что после него примадонна переключилась на Шамана