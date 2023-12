Сбежавшую Аллу Пугачёву призвали обратиться к россиянам в новогоднюю ночь

Российские фанаты не отчаиваются, надеясь на возвращение певицы Аллы Пугачевой на родину и продолжение ею своей музыкальной карьеры. Недавно они разместили петицию на платформе change.org, призывая артистку записать новогоднее обращение и опубликовать его в социальных сетях, как сообщает портал News.ru.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0