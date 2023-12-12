"Обычные понты": Юрий Лоза высказался о требованиях Веры Брежневой

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрий Лоза выразил свое недоумение по поводу отсутствия критики в Украине в адрес Веры Брежневой за ее выступления перед российской аудиторией.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

По словам Лозы, обсуждаемый райдер Брежневой для новогодних корпоративов в России стал объектом внимания в сети.

"Обычные понты вроде тонированного "Мерса", усиленной охраны и указаний администрации отеля, в котором она будет жить", — высказался исполнитель.

Он подчеркнул, что нет подобной практики публикации требований российских звезд в украинских изданиях.

Ранее в сети появились детали райдера Брежневой, включая запросы на тонированный Mercedes, усиленную охрану и высокие гонорары, что вызвало обсуждение в обществе.