Юрий Лоза выразил свое недоумение по поводу отсутствия критики в Украине в адрес Веры Брежневой за ее выступления перед российской аудиторией.
По словам Лозы, обсуждаемый райдер Брежневой для новогодних корпоративов в России стал объектом внимания в сети.
"Обычные понты вроде тонированного "Мерса", усиленной охраны и указаний администрации отеля, в котором она будет жить", — высказался исполнитель.
Он подчеркнул, что нет подобной практики публикации требований российских звезд в украинских изданиях.
Ранее в сети появились детали райдера Брежневой, включая запросы на тонированный Mercedes, усиленную охрану и высокие гонорары, что вызвало обсуждение в обществе.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.