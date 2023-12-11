Станислав Садальский поделился смешным видео с участием Филиппа Киркорова.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Telegram-канале юмористический ролик.
На нём король российской эстрады подходит к мужчине (в исполнении Артёма Калайджяна) и просит у него закурить. Тот молча протягивает певцу сигарету.
— Ты меня не узнал? — спрашивает Киркоров.
— Да, узнал.
После некоторой паузы мужчина окликает звезду и предупреждает об опасности.
— Здесь аккуратно ходи, тебя …. (изобьют).
— Я знаю, — невозмутимо отвечает певец.
Ранее Филипп Киркоров рассказал, что его детей травят в школе из-за его пластических операций.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.