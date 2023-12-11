Садальский опубликовал забавный ролик с Киркоровым: "Ты меня не узнал?"

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Станислав Садальский поделился смешным видео с участием Филиппа Киркорова.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём Telegram-канале юмористический ролик.

На нём король российской эстрады подходит к мужчине (в исполнении Артёма Калайджяна) и просит у него закурить. Тот молча протягивает певцу сигарету.

— Ты меня не узнал? — спрашивает Киркоров. — Да, узнал.

После некоторой паузы мужчина окликает звезду и предупреждает об опасности.

— Здесь аккуратно ходи, тебя …. (изобьют). — Я знаю, — невозмутимо отвечает певец.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что его детей травят в школе из-за его пластических операций.