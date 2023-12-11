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Принц Луи стал звездой интернета из-за своего поведения на рождественском концерте

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

О взрывном темпераменте принца Луи уже давно говорят. Наследник принца Уильяма и Кейт Миддлтон продолжил шалить на рождественском концерте в Вестминстерском аббатстве, который принцесса Уэльская устраивает в третий раз после эпизода, где Луи капризничал и строил гримасы на юбилее королевы Елизаветы II.

Принц Луи стал звездой интернета из-за своего поведения на рождественском концерте
Фото: Photo by Chris Jackson/Getty Images is licensed under Принц Луи с королевской семьей

Super.ru пишет, что Луи задул свечу своей сестре прямо во время хорала, когда гости, включая королевскую семью, пытаются насладиться музыкой. Девочка, будто бы предчувствуя, что ее младший брат готовит что-то необычное, вместо испуга просто рассмеялась. А Кейт Миддлтон, смирившись с экстравагантным поведением сына, скривила лицо.

Старший брат Джордж, а также отец принц Уильям были более предусмотрительными и закрыли свечи руками, предотвращая дальнейшие "выходки" младшего брата.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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