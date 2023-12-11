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Певица Карди Би и рэпер Offset расстались после пяти лет брака

1:01
Шоу-бизнес » Зарубежный

После череды дорогих подарков, таких как коллекция сумок Hermès Birkin, автомобили и другие предметы роскоши, которыми рэпер Оффсет (Offset) баловал свою жену рэпершу Карди Би, многим их брак представлялся идеальным.

Певица Карди Би и рэпер Offset расстались после пяти лет брака
Фото: Photo by Kevin Mazur/Getty Images for TikTok

Однако дорогие подарки не смогут загладить трудные моменты, такие как измены Оффсета и проблемы в отношениях. После 5 лет брака рэперы решили разойтись, что стало не первым расставанием, а уже вторым (пара ранее пыталась завершить отношения несколько раз).

Super.ru пишет, что на предыдущей неделе Карди Би уже намекала на возможный разрыв, но ситуация стала явной, когда бывшие супруги отписались друг от друга в социальных сетях. 

«Я уже минуту как одинока... Только не знаю, как рассказать об этом миру. Я готова начать жизнь заново в 2024 году и открыта к новому», — высказалась она в личном блоге.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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