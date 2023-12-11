Бывший муж Бородиной Курбан Омаров рассказал, как пройдет его свадьба с возлюбленной

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Суровый романтик и бизнесмен Курбан Омаров - бывший супруг Ксении Бородиной, регулярно дарит своей возлюбленной Валерии роскошные подарки, такие как дом или дорогостоящая шуба. Он также не прячется от разговоров о свадьбе и подчеркивает, что хочет провести всю свою жизнь именно с ней.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cz-2gGytNmo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== is licensed under Курбан Омаров с Лерой

В беседе с изданием StarHit, Курбан Омаров поделился, что, несмотря на свою суровость, он считает Валерию своим другом, поддержкой и опорой. Он не хочет роскошной свадьбы, но готов принять любое решение, которое предложит его возлюбленная. Омаров также отметил, что для него ценнее любых драгоценностей — это чувства, которые он разделяет с Валерией.









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