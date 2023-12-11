Телеведущую Леру Кудрявцеву экстренно госпитализировали в Минске из-за пневмонии, что привело к её замене на концерте "Песня года", где она должна была выступить вместе с Сергеем Лазаревым. Заменила ее подруга и коллега Катя Гордон. После того, как СМИ распространили информацию о госпитализации, знакомые начали спрашивать у Леры о ее самочувствии, что вызвало ее раздражение.
Super.ru пишет, что в своем Telegram-канале она выразила свою яркую реакцию на эти вопросы, сообщив о пневмонии и отметив, что не видит смысла в таком большом количестве однотипных вопросов и что ее дико раздражает телефон, который разрывался от вопросов что с ней.
"Хочешь помочь — не спрашивай, пришли мандарины или цветы. Или вообще идите на фиг, - написала Лера.
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