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Недавно родившая жена Сергея Жукова впервые показала, как выглядела во время беременности

0:51
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

На прошлой неделе у солиста группы "Руки Вверх" Сергея Жукова родился сын, и артист поделился этой радостной новостью в запрещенной соцсети, называя новорожденного "настоящим долгожданным чудом". Несмотря на то что беременность Регины и ожидание ребенка держались в секрете, они не стали скрывать счастья от своих поклонников.

Недавно родившая жена Сергея Жукова впервые показала, как выглядела во время беременности
Фото: Личный аккаунт Регины Бурд в Instagram by Регина Бурд

Регина Бурд - жена Сергея Жукова, опубликовала фотографию, на которой она позирует во время беременности. В подписи к снимку она написала:

"В нашу семью пришло настоящее долгожданное чудо - наш мальчик. Божья благодать. Начало нового периода для нашей семьи."

Эта новость порадовала поклонников Сергея Жукова, и многие выразили свои поздравления и пожелания счастья новорожденному и его родителям.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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