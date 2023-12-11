Актриса Анджелина Джоли рассказала о параличе, пережитом после развода с Брэдом Питтом

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бракоразводной процесс между голивудскими актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, который длится 7 лет, значительно повлиял на актрису не только эмоционально, но и физически. В интервью для Vanity Fair она призналась, что стресс, вызванный продолжительными судебными разбирательствами, привел к тому, что у нее произошел паралич Белла. В один момент одна сторона ее лица обвисла, и она потеряла способность двигать ей.

Фото: Википедия

Super.ru пишет, что Джоли также уточнила, что уровень сахара в ее крови был нестабильным в это время. Эти физические проявления стресса произошли за шесть месяцев до окончательного развода. В настоящее время лицо актрисы в порядке, но страх перед подобными проявлениями остается.

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