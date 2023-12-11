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Фаворит Пугачёвой высказался о том, что Галкин* ограничивает певицу в тратах

0:46
Шоу-бизнес

Недавно Максим Галкин* заявил, что он и Алла Пугачёва* перешли на "голожопинг" из-за плохого финансового положения. Если раньше они могли себе позволить выкупить целый железнодорожный вагон, то теперь им остается только мечтать об этом.

Фаворит Пугачёвой высказался о том, что Галкин* ограничивает певицу в тратах
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Фаворит артистки, Сергей Савин, считает, что у Пугачёвой с финансами все в порядке. Поэтому ему трудно поверить, что Галкин может как-то ограничивать свою супругу.

"Шутка про "голожопинг" — это позитивное заявление, в котором ощущается уверенность в завтрашнем дне", — подытожил музыкант в разговоре с "aif.ru".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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