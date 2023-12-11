Недавно Максим Галкин* заявил, что он и Алла Пугачёва* перешли на "голожопинг" из-за плохого финансового положения. Если раньше они могли себе позволить выкупить целый железнодорожный вагон, то теперь им остается только мечтать об этом.
Фаворит артистки, Сергей Савин, считает, что у Пугачёвой с финансами все в порядке. Поэтому ему трудно поверить, что Галкин может как-то ограничивать свою супругу.
"Шутка про "голожопинг" — это позитивное заявление, в котором ощущается уверенность в завтрашнем дне", — подытожил музыкант в разговоре с "aif.ru".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.