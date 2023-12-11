Анна Седокова высказалась об отношении к своему бывшему продюсеру Константину Меладзе

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Из всех бывших солисток группы "ВИА Гра" у Анны Седоковой разрыв с музыкальным коллективом, возможно, оказался самым болезненным. У поклонников сложилось впечатление, что Седокова до сих пор сохраняет обиду как на своих экс-участниц группы, так и на продюсера Константина Меладзе.

Фото: novyefoto.ru

Super.ru пишет, что в свежем интервью для YouTube-канала FAME TALK Седокова призналась, что к ней поступало множество предложений "утопить" Меладзе. Тем не менее, она всегда предпочитала держаться в стороне от конфликтов с Константином и считает, что это дело других людей.

Более того, с течением времени Седокова испытывает только благодарность к бывшему продюсеру и своему прошлому в "ВИА Гре". Перепевая одну из песен группы из ее золотого периода, она отметила, что это помогло ей закрыть эмоциональный цикл и избавиться от всех негативных чувств.

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