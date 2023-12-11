Анджелина Джоли рассказала о перенесённом параличе Белла

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Анджелина Джоли призналась, что стресс на фоне судебных разбирательств с Брэдом Питтом у неё случился паралич.

Фото: Википедия

Анджелина Джоли в недавнем интервью рассказала о пережитом параличе. Звезда Голливуда объяснила, что её здоровье подкосилось от длительных судебных тяжб с экс-супругом.

Она отметила, что в период бракоразводного процесса одна сторона её лица обвисла и обездвижилась.

"У меня уровень сахара в крови то повышается, то падает. За шесть месяцев до развода у меня внезапно случился паралич Белла", — призналась одна из самых красивых звёзд мирового кинематографа.