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Ольга Бузова раскритиковала сериал "Слово пацана": пропаганда ничтожных поступков

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Шоу-бизнес

Ольга Бузова объяснила, почему не одобряет сериал "Слово пацана".

Ольга Бузова раскритиковала сериал "Слово пацана": пропаганда ничтожных поступков
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ольги Бузовой

Звезда "Дома-2" рассказала, что посмотрела несколько серий сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Певица выразила своё мнение по поводу многосерийного фильма.

Бузова призналась, что её пугает то, что молодые люди начинают подражать героям фильма. Она отметила, что своим детям запретила бы смотреть данный сериал.

"Хочется, чтобы показывали, что так, как делают герои, нельзя! Это путь в никуда! Пока я этого не вижу. Просто пропаганда ничтожных поступков!" — выразила своё мнение Ольга.

Ранее звезда сериала "Чернобыль" актёр Сергей Романович, который отказался от роли Адидаса в сериале "Слово пацана", опубликовал фото в стиле нашумевшего сериала.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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