Начата национализация крымской недвижимости Ротару

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Начата подготовка к национализации крымской недвижимости Софии Ротару, передаёт телеграм-канал Mash в понедельник.

Фото: Oligarh.Media

Такое намерение власти полуострова уже ранее изъявляли, и хозяйка знаменитой "Виллы София" в Ялте об этом в курсе, поэтому выставила закрытый ныне отель на продажу.

По данным Mash, процедуру национализации решили ускорить после поста в запрещённой в РФ соцсети, которым певица поздравила ВСУ с днём святого Николая в украинский праздник защитника отечества.

Антитеррористическая комиссия Крыма на своём ближайшем заседании проверит народную артистку на предмет финансирования ВСУ, уточняет телеграм-канал.

"Также планируется пригласить представителей Госсовета Крыма, чтобы обсудить вопросы с национализацией недвижимости певицы на полуострове", — добавляется в сообщении.

Клубный отель "Вилла София" на ялтинской набережной давно не принимает гостей — закрылся на реновацию в 2019 году, да так и не открывался в связи со всем известными событиями.

Отель Софии Ротару