Начата подготовка к национализации крымской недвижимости Софии Ротару, передаёт телеграм-канал Mash в понедельник.
Такое намерение власти полуострова уже ранее изъявляли, и хозяйка знаменитой "Виллы София" в Ялте об этом в курсе, поэтому выставила закрытый ныне отель на продажу.
По данным Mash, процедуру национализации решили ускорить после поста в запрещённой в РФ соцсети, которым певица поздравила ВСУ с днём святого Николая в украинский праздник защитника отечества.
Антитеррористическая комиссия Крыма на своём ближайшем заседании проверит народную артистку на предмет финансирования ВСУ, уточняет телеграм-канал.
"Также планируется пригласить представителей Госсовета Крыма, чтобы обсудить вопросы с национализацией недвижимости певицы на полуострове", — добавляется в сообщении.
Клубный отель "Вилла София" на ялтинской набережной давно не принимает гостей — закрылся на реновацию в 2019 году, да так и не открывался в связи со всем известными событиями.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.