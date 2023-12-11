Некогда певица Анжелика Варум попоявилась на московской сцене.
Сперва говорили, что, что она заболела, что эмигрировала. Потом ее муж Агутин всем отвечал, что Анжелтка якобы "ведёт закрытый образ жизни".
Но получается, что не так уж и закрытый, раз начала выступать.
Итак, "ля-ля-фа" нашлась сперва в Казахстатн, а зачем и вовсе в Москве.
А ведь когда-то после начала спецоперации он опубликовала чёрный квадратик в социальной сети, потом стала меньше появляться на ТВ, меньше выходить в свет.
"Пока государство, по её мнению, "затыкает дыры в бюджете пушечным мясом", сама Варум, как выяснилось, не против заткнуть дыры в семейном бюджете за счёт светского бомонда", — отмечает русский телеканал "Царьград".
Конец февраля прошлого года провёл черту между теми, для кого страна является Родиной, и для тех, для кого это просто удобная концертная площадка. Или просто территория-кормушка. Не поняв и не пытаясь понять причин специальной операции, такие люди "с просветлёнными лицами" развешали ярлыки и на руководство страны, и на остальных жителей, которые имеют мнение отличное от их собственного.
Мы для них "быдло", "вата", "имперцы". И ещё много кто. В псевдолиберальном порыве многие бросились "по европам", оттуда не забывали обильно поливать грязью страну и народ. Но поток денег иссяк, а харчеваться где-то надо. И потянулись эти Меладзе-Виторганы подзаработать у тех, кого ещё вчера и за людей не считали.
Но почему кое-где отменяются концерты этой самопровозглашенной интеллигенции, а где-то все ещё стесняются делать выводы, все ещё мямлят и отгораживаются от жесткой сегодняшней политической повестки.
С первыми понятно, у них просто атрофировано чувство нравственности, прежде всего из-за невероятно высокого мнения о себе.
"Вот лопнет эта власть… А она же лопнет рано или поздно! Вопрос времени, как говорит наш президент. И вот это всё подтявкивающее говно затихнет, но они же никуда не денутся. Они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизнь", — когда-то заявил фронтмен "Машина времени".
Мнение о себе настолько особенных, что на них не распространяются простые вещи, многим понятным. А вот им эти вещи непонятны. Как раз из-за того, что это самое нравственное чувство у них и атрофировано. Это их отношение к нам выражает ту степень презрения, которое у этой "интеллигенции" внутри существует к нам и ко всей ситуации в целом.
И пусть они сегодня поют не в Центральном концертном зале, а их сегодняшние сцены — это бары и всевозможные латрыжни. Но до тех пор, пока они востребованы, они будут считать, что они нужны стране, которую он, по сути, продали. А они, к сожалению, востребованы определённой частью людей. Их слушают, смотрят, считают ещё кумирами. Наверное, потому, что у этих людей, как и у их предметов обожания, с их нравственной составляющей происходит примерно та же история.
Эти корпорации, приглашающие в Новый год Меладзе и Монеточек (да и не прочь бы услышать БГ с Макаревичем*), уже давно сидят на чемоданах. У них и айтишники распиханы по Таиландам, да по ту сторону Лачинского коридора. У них и счета еще не арестованы, и всё это дает им право говорить об "этой стране" сквозь губу. И, конечно, они приглашают на новогодние корпоративы и на дни рождения себя любимых таких же как они сами.
Хуже, что существуют еще определённые группы нашего общества, которые постоянно показывают "коллективному Западу", что они "другие", отождествляя себя от россиян. Несомненно, — это ущербность и внутренний комплекс неполноценности, которым эта интеллигенция и примкнувшая к ним группа, таковым не осознают.
Однако существует самый опасный пласт "интеллигенции". Эти абсолютно убеждены, что необходимо подкармливать в обществе "соответствующую" ситуацию. Чтобы продолжалось подобное общественное разделение, поддерживался этот дискурс, а нравственное чувство и любовь к Родине у россиян отмирало. Вот эти группы влияния постоянно нас убеждают в том, что мы живем, в "неправильной" стране. Они внушают, что на самом деле есть "счастье" от которого вас отгораживают.
И очень жаль, что сегодня у нас нет никаких юридических оснований давать таким артистам зарабатывать, а отодвинутым от актуальной повестки "нетвойняшкам" радостно бежать на их выступления.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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