Где будет харчеваться самопровозглашенная интеллигенция на Новый Год

4:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некогда певица Анжелика Варум попоявилась на московской сцене.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Сперва говорили, что, что она заболела, что эмигрировала. Потом ее муж Агутин всем отвечал, что Анжелтка якобы "ведёт закрытый образ жизни".

Но получается, что не так уж и закрытый, раз начала выступать.

Итак, "ля-ля-фа" нашлась сперва в Казахстатн, а зачем и вовсе в Москве.

А ведь когда-то после начала спецоперации он опубликовала чёрный квадратик в социальной сети, потом стала меньше появляться на ТВ, меньше выходить в свет.

"Пока государство, по её мнению, "затыкает дыры в бюджете пушечным мясом", сама Варум, как выяснилось, не против заткнуть дыры в семейном бюджете за счёт светского бомонда", — отмечает русский телеканал "Царьград".

Конец февраля прошлого года провёл черту между теми, для кого страна является Родиной, и для тех, для кого это просто удобная концертная площадка. Или просто территория-кормушка. Не поняв и не пытаясь понять причин специальной операции, такие люди "с просветлёнными лицами" развешали ярлыки и на руководство страны, и на остальных жителей, которые имеют мнение отличное от их собственного.

Мы для них "быдло", "вата", "имперцы". И ещё много кто. В псевдолиберальном порыве многие бросились "по европам", оттуда не забывали обильно поливать грязью страну и народ. Но поток денег иссяк, а харчеваться где-то надо. И потянулись эти Меладзе-Виторганы подзаработать у тех, кого ещё вчера и за людей не считали.

Но почему кое-где отменяются концерты этой самопровозглашенной интеллигенции, а где-то все ещё стесняются делать выводы, все ещё мямлят и отгораживаются от жесткой сегодняшней политической повестки.

С первыми понятно, у них просто атрофировано чувство нравственности, прежде всего из-за невероятно высокого мнения о себе.

"Вот лопнет эта власть… А она же лопнет рано или поздно! Вопрос времени, как говорит наш президент. И вот это всё подтявкивающее говно затихнет, но они же никуда не денутся. Они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизнь", — когда-то заявил фронтмен "Машина времени".

Мнение о себе настолько особенных, что на них не распространяются простые вещи, многим понятным. А вот им эти вещи непонятны. Как раз из-за того, что это самое нравственное чувство у них и атрофировано. Это их отношение к нам выражает ту степень презрения, которое у этой "интеллигенции" внутри существует к нам и ко всей ситуации в целом.

И пусть они сегодня поют не в Центральном концертном зале, а их сегодняшние сцены — это бары и всевозможные латрыжни. Но до тех пор, пока они востребованы, они будут считать, что они нужны стране, которую он, по сути, продали. А они, к сожалению, востребованы определённой частью людей. Их слушают, смотрят, считают ещё кумирами. Наверное, потому, что у этих людей, как и у их предметов обожания, с их нравственной составляющей происходит примерно та же история.

Эти корпорации, приглашающие в Новый год Меладзе и Монеточек (да и не прочь бы услышать БГ с Макаревичем*), уже давно сидят на чемоданах. У них и айтишники распиханы по Таиландам, да по ту сторону Лачинского коридора. У них и счета еще не арестованы, и всё это дает им право говорить об "этой стране" сквозь губу. И, конечно, они приглашают на новогодние корпоративы и на дни рождения себя любимых таких же как они сами.

Хуже, что существуют еще определённые группы нашего общества, которые постоянно показывают "коллективному Западу", что они "другие", отождествляя себя от россиян. Несомненно, — это ущербность и внутренний комплекс неполноценности, которым эта интеллигенция и примкнувшая к ним группа, таковым не осознают.

Однако существует самый опасный пласт "интеллигенции". Эти абсолютно убеждены, что необходимо подкармливать в обществе "соответствующую" ситуацию. Чтобы продолжалось подобное общественное разделение, поддерживался этот дискурс, а нравственное чувство и любовь к Родине у россиян отмирало. Вот эти группы влияния постоянно нас убеждают в том, что мы живем, в "неправильной" стране. Они внушают, что на самом деле есть "счастье" от которого вас отгораживают.

И очень жаль, что сегодня у нас нет никаких юридических оснований давать таким артистам зарабатывать, а отодвинутым от актуальной повестки "нетвойняшкам" радостно бежать на их выступления.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.