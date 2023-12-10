Юлия Пересильд возмущена Героями России, которые её травят

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юлия Пересильд высказала свое мнение относительно всплеска негатива, который обрушился на нее после съемок в фильме "Вызов" на МКС.

Фото: kremlin. ru/events/president/news/17740/photos by Пресс-служба Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

Актриса открыто призналась, что начиная с 2021 года ее постоянно подвергают травле со стороны космонавтов.

Критика в адрес звезды только усилилась после появления слухов в Сети о том, что ей предлагают звание Героя России.

"Уважаемые космонавты, давайте прекратим уже эту травлю. Неуместно для Героев России два года подряд беспочвенно обвинять женщину во всех грехах", — поделилась Пересильд в социальных сетях.