Актёр Сергей Романович опубликовал фото в стиле сериала "Слово пацана"

Актёр Сергей Романович показал, как выглядел бы герой сериала "Слово пацана" Адидас в его исполнении.

Фото: ВК-аккаунт Сергей Романович

Звезда сериала "Чернобыль" Сергей Романович опубликовал фотосессию в стиле сериала "Слово пацана".

Артист, который принял Ислам, объяснил, что отказался от приглашения сняться в сериале из-за наличия в фильме нецензурной лексики и постельных сцен.

Судя по снимкам в стиле "Слово пацана" Романович, возможно, жалеет о своём решении.