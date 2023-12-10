Актёр Сергей Романович показал, как выглядел бы герой сериала "Слово пацана" Адидас в его исполнении.
Звезда сериала "Чернобыль" Сергей Романович опубликовал фотосессию в стиле сериала "Слово пацана".
Артист, который принял Ислам, объяснил, что отказался от приглашения сняться в сериале из-за наличия в фильме нецензурной лексики и постельных сцен.
Судя по снимкам в стиле "Слово пацана" Романович, возможно, жалеет о своём решении.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.