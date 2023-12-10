Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе

Филипп Киркоров поделился своим опытом в воспитании детей, отметив, что его дочери и сыновья сталкиваются с трудностями.
У исполнителя хита "Цвет настроения синий" двое детей, дочери Аллы-Виктории 12 лет, а сыну Мартину — 11. Оба ребенка появились на свет благодаря суррогатному материнству.
Филипп отметил, что ему становится все сложнее справляться с воспитанием детей.
"У нас непростая ситуация, дети растут без мамы. В школе они сталкиваются с разговорами, которые происходят на кухне родителей, и это создает для них определенные трудности. Недавно дочь спросила: "Папа, правда ли, что тебя тетя потрогала за попу, а она оказалась искусственной? Меня хейтят в школе"", — рассказал Киркоров.
Алла-Виктория переживала, что после таких разговоров в школе начнется негативное отношение не только к ней, но и к ее брату. Филипп подчеркнул, что подобные ситуации являются очень напряженными как для него, так и для детей.
"Быть детьми звезды — это действительно сложная миссия", — подчеркнул музыкант.
Бывший муж Аллы Пугачевой отметил, что в настоящее время его дети находятся в раннем переходном периоде, и ему приходится прилагать усилия, чтобы справиться с этим кризисом.
"У нас идет настоящая борьба из-за гаджетов. Они очень серьезно зависимы. Правильно поступили умные люди, ограничив их доступ", — подчеркнул певец в интервью Эльдару Джарахову на YouTube.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.