Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поделился своим опытом в воспитании детей, отметив, что его дочери и сыновья сталкиваются с трудностями.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

У исполнителя хита "Цвет настроения синий" двое детей, дочери Аллы-Виктории 12 лет, а сыну Мартину — 11. Оба ребенка появились на свет благодаря суррогатному материнству.

Филипп отметил, что ему становится все сложнее справляться с воспитанием детей.

"У нас непростая ситуация, дети растут без мамы. В школе они сталкиваются с разговорами, которые происходят на кухне родителей, и это создает для них определенные трудности. Недавно дочь спросила: "Папа, правда ли, что тебя тетя потрогала за попу, а она оказалась искусственной? Меня хейтят в школе"", — рассказал Киркоров.

Алла-Виктория переживала, что после таких разговоров в школе начнется негативное отношение не только к ней, но и к ее брату. Филипп подчеркнул, что подобные ситуации являются очень напряженными как для него, так и для детей.

"Быть детьми звезды — это действительно сложная миссия", — подчеркнул музыкант.

Бывший муж Аллы Пугачевой отметил, что в настоящее время его дети находятся в раннем переходном периоде, и ему приходится прилагать усилия, чтобы справиться с этим кризисом.

"У нас идет настоящая борьба из-за гаджетов. Они очень серьезно зависимы. Правильно поступили умные люди, ограничив их доступ", — подчеркнул певец в интервью Эльдару Джарахову на YouTube.