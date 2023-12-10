"Я устал": Филипп Киркоров откровенно рассказал о завершении карьеры

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В подкасте Джарахова российский поп-король Филипп Киркоров поделился откровениями о возможном завершении своей долгой сценической карьеры.

Фото: личный аккаунт инстаграм Филипп Киркоров

Артист признался в усталости от гастрольной деятельности после 35 лет мотания по городам и весям. Теперь, с появлением личной жизни и детей, Киркоров рассматривает возможность уменьшения активности.

Вместе с тем, он анонсировал премьеру своего нового шоу "Безумство", которое планируется к проведению в его день рождения 30 апреля в одном из театров-кабаре в столице.