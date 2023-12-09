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Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина

1:58
Шоу-бизнес

Новость о неотложной операции Леонида Агутина вызвало беспокойство у его поклонников. Фанаты обсуждают события и переживают по поводу состояния своего кумира. Многих также интересует, где находится в настоящее время жена артиста, Анжелика Варум. В соцсетях поклонники призывают звезду прервать молчание и рассказать о произошедшем, сообщает KP.RU.

Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Фото: prt scr youtube.com/Леонид Агутин

Из больничной палаты Леонид Агутин поделился подробностями своего состояния. Перед предстоящим концертом у артиста серьезно заболела нога, что мешало ему даже ходить. Обратившись за помощью к врачам, ему было предложено срочное хирургическое вмешательство.

"Приехал в больницу, чтобы сделать обезболивающую блокаду перед концертом. Прямо ходить не мог. После УЗИ обнаружили блуждающий тромб, и меня отправили на операцию", — рассказал певец.

По его словам, операция прошла успешно.

"Лежу, под наблюдением. Обещают, что скоро буду на ногах", — добавил он.

Леониду Агутину провели тромбоэктомию. Блуждающий тромб мог привести к закупорке сосуда, угрожая жизненно важным органам и приводя к фатальным последствиям.

Эта новость поклонникам Агутина не дала покоя, и они обратились к Анжелике Варум в поисках дополнительной информации. Однако в блоге Анжелики давно нет обновлений, и она редко делится своими мыслями с публикой. Ранее она упоминала, что в настоящее время у нее нет чего-то, чтобы делиться с общественностью, и поэтому уменьшила свою активность в социальных сетях.

Вряд ли она сейчас, в столь трудный период для семьи, будет раскрывать подробности произошедшего. В этом году Анжелика даже не поздравила мужа с Днем рождения, что отличается от ее обычной традиции выражать ему теплые слова.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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