40-летняя Ксения Бородина вышла в свет в необычном вечернем образе от стилиста Алеко

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина продолжает сотрудничать со звездным стилистом Алеко. Одетая в наряды, подобранные знаменитым стилистом, телеведущая вызывает разнообразные реакции, но никого не оставляет равнодушным. Её новый образ, представленный в запрещенной соцсети, не стал исключением: на снимках она позирует в эффектном черно-белом наряде — фраке с контрастной подкладкой, серебряной цепью, рубашке, галстуке, брюках и туфлях на шпильке.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

"Декабрь насыщен мероприятиями, успевай только переодеваться. Как вам этот образ?" — спросила Ксения своих подписчиков.

Super.ru пишет, что фолловеры высказались разнообразно. Некоторые скептически настроенные критики заявили, что сотрудничество с Алеко было неудачным шагом. Они считают, что раньше Бородина выглядела более ярко и моложе. Подписчики даже написали, что Ксения стала внешне похожа на своего стилиста. Некоторые пошутили, сравнивая черно-белый образ девушки с пингвином или официантом в ресторане. Кто-то посчитал, что она скопировала стиль Филиппа Киркорова.

Тем не менее, большинство подписчиков оценили образ Бородиной положительно.