Звезда "Дома-2" Виктория Боня устроила зажигательные танцы в мини-платье

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44-летняя Виктория Боня на этот раз решила привлечь внимание к своему новому авторскому курсу с помощью энергичного танца.

Фото: боня by Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Super.ru пишет, что Пользователи Сети, кажется, впервые увидевшие, как Боня танцует под музыку, оставили довольно противоречивые комментарии, не обошлось без шуток и телеведущую даже сравнили с поп-дивой Бритни Спирс.

Тем не менее, в одном мнение пользователей совпало — фигура у Бони впечатляющая, особенно ноги. Только самые внимательные обратили внимание на одну странную деталь:

"Видно парик, когда она наклоняет голову", "Белая полоска — парик?", "Что за шрам около головы?", - написали в комментариях.