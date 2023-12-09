Александр Буйнов рассказал, что с гордостью носит статус подкаблучника со стажем

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов рассказал в интервью, что с гордостью носит статус подкаблучника со стажем. Он подчеркнул, что получает удовольствие из своего положения, где его жена, Алена, берет на себя ответственность за быт в семье. Артист выразил полное доверие к супруге, подчеркнув, что такое распределение обязанностей в их семье было принято согласованно.

Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Певец также поделился деталями подготовки подарка для дочери Филиппа Киркорова, который жена заботливо приготовила.

Буйнов также отметил, что с супругой они планируют встретить Новый год вдвоем. В предыдущем сентябре артист участвовал в необычной фотосессии, где предстал голым, изображая скульптуру Огюста Родена "Мыслитель".