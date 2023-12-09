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Александр Буйнов рассказал, что с гордостью носит статус подкаблучника со стажем

0:47
Шоу-бизнес

Певец Александр Буйнов рассказал в интервью, что с гордостью носит статус подкаблучника со стажем. Он подчеркнул, что получает удовольствие из своего положения, где его жена, Алена, берет на себя ответственность за быт в семье. Артист выразил полное доверие к супруге, подчеркнув, что такое распределение обязанностей в их семье было принято согласованно.

Александр Буйнов рассказал, что с гордостью носит статус подкаблучника со стажем
Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Певец также поделился деталями подготовки подарка для дочери Филиппа Киркорова, который жена заботливо приготовила.

Буйнов также отметил, что с супругой они планируют встретить Новый год вдвоем. В предыдущем сентябре артист участвовал в необычной фотосессии, где предстал голым, изображая скульптуру Огюста Родена "Мыслитель".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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