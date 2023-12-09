Историк моды Александр Васильев заявил, что Пугачёву похоронят с почестями в Москве

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Переехавший в Литву историк моды Александр Васильев признался, что его удивило то, что санкции Запада не сработали против России.

Фото: Инстаграм-аккаунт Александра Васильева

Экс-ведущий программы "Модный приговор" отметил, что не одобряет "мания величия" россиян, которые говорят, что русские "писатели и балерины — самые лучшие".

Васильев не забыл то, как Максим Галкин* пошутил про него, сравнив с турецким диваном. Об Алле Пугачёвой истрик моды отзывается восторженно. Он сравнил Примадонну с Фёдором Шаляпиным и выразил уверенность в том, что певицу похоронят с почестями в Москве под гром пушек.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом