Пригожин похвалил Лободу за новую песню на русском языке

0:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил певицу Светлану Лободу за её новую песню на русском языке, называя русский язык "богатым и удивительным".

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

Пригожин подчеркнул, что только "недалекий, бедный и скупой" человек откажется петь на русском.

Лобода выпустила новый трек "Метелица" к Новому году, и Пригожин считает его "сильным". Продюсер поддерживает решение Лободы петь на русском языке, не критикуя её.