Продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил певицу Светлану Лободу за её новую песню на русском языке, называя русский язык "богатым и удивительным".
Пригожин подчеркнул, что только "недалекий, бедный и скупой" человек откажется петь на русском.
Лобода выпустила новый трек "Метелица" к Новому году, и Пригожин считает его "сильным". Продюсер поддерживает решение Лободы петь на русском языке, не критикуя её.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.