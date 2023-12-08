32-летняя блогер и телеведущая Настя Ивлеева в отличие от многих других знаменитостей, которые стараются показать свою жизнь в идеальном свете часто делится с подписчиками моментами "без фильтров".
Super.ru пишет, что сегодня Настя показала снимки на документы, на которых девушка с убранными назад волосами и совершенно без макияжа.
"С первого раза сфоткалась… Ну оно и видно в целом", — написала Ивлеева в запрещенной соцсети.
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