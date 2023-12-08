Маме Виктории Бони сделали пластику лица за 9 миллионов рублей в Дубае

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Мама Виктории Бони вслед за своей известной 44-летней дочерью решилась на хирургическое вмешательство, чтобы вернуть лицу молодость и красоту. Операция прошла в Дубае у специалиста, которого нашла ей сама Виктория, а пластика обошлась в 9 миллионов рублей.

Фото: prt scr youtube.com/Cергей Косенко

По признанию Галины Ивановны, пластическая операция прошла быстро и незаметно для женщины, однако послеоперационный период все-таки присутствует. Рядом с мамой сейчас находится Виктория, которая приехала её навестить.

«Сейчас себя чувствует, как будто ударилась подбородком о лед. Но все шикарно, ждем результат», — поделилась Виктория Боня в запрещенном аккаунте.

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