Филипп Киркоров продемонстрировал праздничное убранство своего дома. Певец сообщил, что его вдохновила поездка в Китай.
Король российской эстрады опубликовал видео, на котором он взмахом руки превращает интерьер своего дома в новогоднее чудо.
Певец украсил новогоднюю ёлку высотой 5 метров в золотистых и красных цветах. Сделал он это не сам, а с помощью стилистов.
"В этом году по возвращении из Китая мне особо захотелось украшений в красно-золотом цвете", — написал Киркоров в социальных сетях.
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