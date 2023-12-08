Киркоров показал новогодний декор своего дома в китайском стиле

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров продемонстрировал праздничное убранство своего дома. Певец сообщил, что его вдохновила поездка в Китай.

Фото: Инстаграм Киркорова

Король российской эстрады опубликовал видео, на котором он взмахом руки превращает интерьер своего дома в новогоднее чудо.

Певец украсил новогоднюю ёлку высотой 5 метров в золотистых и красных цветах. Сделал он это не сам, а с помощью стилистов.

"В этом году по возвращении из Китая мне особо захотелось украшений в красно-золотом цвете", — написал Киркоров в социальных сетях.