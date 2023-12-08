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Адвокат Алешкин прокомментировал слухи про болезнь Пугачёвой

1:10
Шоу-бизнес

Недавно в интернете снова начали обсуждать состояние здоровья российской артистки Аллы Пугачёвой. Одни утверждают, что Примадонна столкнулась с хроническими заболеваниями, которые обострились после ее бегства из России. Другие убеждены, что причина проблем — осложнения после хирургической операции. Об этом заявил адвокат Андрей Алешкин в комментарии для "ФедералПресс".

Адвокат Алешкин прокомментировал слухи про болезнь Пугачёвой
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

По его словам, состояние здоровья Пугачевой соответствует ее возрасту. Он отметил, что любые обсуждения ее благосостояния обычно не подтверждаются достоверными источниками.

"По моей информации, здоровье звезды соответствует ее возрасту, серьезных осложнений нет. У нее даже запланированы новогодние и рождественские мероприятия", — подчеркнул Алешкин.

В заключение адвокат добавил, что информация об осложнениях после хирургического вмешательства выглядит особенно сомнительной. Эксперт подчеркнул, что разглашение подобных данных без согласия пациента является нарушением, поэтому подобные слухи могут быть всего лишь еще одной "уткой".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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